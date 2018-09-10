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رسام وشم عمرو دياب ودينا الشربيني يكشف أسرارًا مثيرة

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عمرو دياب و دينا الشربيني
عمرو دياب و دينا الشربيني

وكالات- الدويني فولي

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بعد الضجة الكبيرة التى أثارتها الفنانة المصرية دينا الشربيني برسم وشم على معصمها يشبه إلى حد كبير أحد الوشوم التي يضعها النجم المصري عمرو دياب، كشف الفنان الذي رسمها عن أسرارها وما حصل مع النجمين.

وروى الفنان محمد عبد الستار في مقابلة تلفزيونية سريعة مع mbctrending تفاصيل زيارة دينا له وإعلامه بقدومها مع "الهضبة" لوضع وسوم جديدة.

وأشار إلى أن النجم المصري اختار في البداية music is my life إلا أنه عدل عن ذلك وكتب كلمة stamina والتي تعني القدرة على التحمل، لافتًا إلى أن خياره اتخذه بعد جولة كبيرة على الإنترنت ليتأكد أن أحدًا من النجوم العالميين لم يضع هذه الكلمة.

ولفت إلى أن دينا اختارت تاتو شخصي ووضعت على يدها أرقاما رومانية عبارة عن تاريخ ميلاد والدها.

يذكر أن "الهضبة" حضر مؤخراً حفل زفاف الممثل محمد أمام ولفت الأنظار بتاتو جديد على رقبته، وهو عبارة عن غصنى زيتون، ووسطهما رقمين 19 و34، وهو ما جعل محبي دياب يزيد فضولهم لمعرفة رموز هذه الأرقام، حيث أوضح العديد منهم أنها سنة 1934، وهو العام الذي ولد فيه والد ووالدة عمرو، وأغصان الزيتون.


شاهد الفيديو..

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