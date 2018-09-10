نقابة مهندسي القليوبية تكرم أوائل خريجي هندسة شبرا

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التكريم
التكريم

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نقابة المهندسين

محافظة القليوبية

تكريم المهندسين

قامت نقابة المهندسين بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد بتكريم أوائل الحاصلين على بكالوريوس الهندسة بكلية هندسة شبرا وكلية الهندسة ببنها وتكريم الحاصلين علي درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه من أبناء محافظة القليوبية وقدمت لهم درع النقابة وشهادات تقدير.

حضر الاحتفال المهندس صلاح شكري عضو مجلس إدارة النقابة والمهندس مينا نظمي أمين عام النقابة والدكتور رجب هلال عميد كلية الهندسة بشبرا والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها.

من جانبه أعرب المهندس مصطفي مجاهد عن سعادته بلقاء المتفوقين علميا وبالاحتفال الذي يقام سنويا.

وقام نقيب المهندسين بالقليوبية بتقديم درع النقابة لعمداء كليات الهندسة بشبرا وبنها.






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