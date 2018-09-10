مفاجأة حول الأب المتهم بمذبحة الشروق

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الإعدام

الطالبية

هليوبوليس

مذبحة الشروق

كرم محمد عبدالراضي

كشفت التحريات الأولية عن مفاجآت جديدة حول المتهم بتنفيذ مذبحة الشروق حيث قام بقتل زوجته "منال" وأولاده "حسن وحسانين ودعاء" بمدينة هليوبوليس الجديدة بالشروق، ولفتت التحريات إلى أن الأب مرتكب الجريمة يعمل خفيرًا لأحد العقارات بالمنطقة، وهارب من حكم بالإعدام في قتله لأحد أصدقائه في منطقة الطالبية بالعمرانية في عام 2009م.

وذكرت التحقيقات أن المتهم من محافظة سوهاج وهارب من قضية قتل رقم 2026 جنايات العمرانية، ومحكوم عليه فيها بالإعدام بجلسة نوفمبر لعام 2011.

المتهم الهارب صادر ضده حكم بالإعدام في القضية رقم  2026 جنايات العمرانية سنه 2011 قتل بجلسة 2 نوفمبر 2014.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهم بقتل زوجته وأبناءه الثلاثة ذبحًا في الشروق، وقررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة.

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