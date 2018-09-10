10 سبتمبر 2018 - 01:32 م

اندلع حريق هائل منذ قليل داخل موقف سيارات مدينة ملوي جنوب المنيا، وجار السيطرة على الحريق بعد أن تم الدفع بسيارات الحماية المدنية دون إشارة لوقوع مصابين.

وتلقي اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من شرطه النجدة، يفيد باندلاع حريق هائل داخل مجمع مواقف ملوي الواقع غرب مدينة ملوي.

وعلي الفور، توجهت وحده الحماية المدنية ويرافقها عامر طه، نائب رئيس مدينة ملوي، إلي موقف البلاغ وتبين اندلاع الحريق بالأشجار المحاطة بمجمع مواقف ملوي، وأن الحريق لم يطال السيارات المتواجدة داخل المجمع، ولم يسفر عن أي إصابات بشرية، وتحاول الحماية المدينة السيطرة علي الوضع.