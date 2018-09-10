الجندى يدافع عن على جمعة فى فتوى "لحم الخنزير"

10 سبتمبر 2018 - 01:35 م

تضامن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع الدكتور على جمعة، المفتى السابق، في فتوى لحم الخنزير، معربًا عن استيائه من تحريف فتوى الشيوخ.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "مفيش أمانة عرض، فتوى الدكتور على جمعة، كلام علمى، ومن كتاب الله وسنة رسوله، لكن لا يوجد أمانة عرض، وما حدث به تدليس".

وأضاف الجندي تناول لحم الخنزير عند الاضطرار جائز.

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