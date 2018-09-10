وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

10 سبتمبر 2018 - 01:37 م

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت بمرسى تل العمارنة وفداً سياحياً أجنبيا خلال قيامهم برحلة نيلية عن طريق البواخر السياحية لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، حيث ضم الوفد جنسيات مختلفة ضمت ( دنماركية ـ انجليزية ـ سويدية).

أشار الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا، إلى أن زيارة الوفد استمرت يومين حيث يشمل برنامج الزيارة منطقة آثار بني حسن بأبوقرقاص ومنطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل بملوي.

وأعرب السائحون عن سعادتهم بقضاء رحلة نيلية وسط معالم مصر الأثرية والسياحية مؤكدين أنهم سينصحون أصدقاءهم بتجربة هذه الرحلة المميزة، كما أشادوا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة معربين عن سعادتهم البالغة بزيارة أرض التاريخ وأكدوا أنهم وجدوا في المحافظة الهدوء والأمان والاستقرار.