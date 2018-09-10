تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفلة بالمنيا

10 سبتمبر 2018 - 01:43 م

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمود سلامة محاكمة متهم بهتك عرض وقتل طفلة بإحدى قرى مركز المنيا ليوم 9 ديسمبر لتقرير الطب النفسي.

وقال الدكتور على يسرى ومصطفى سالم محاميا المجنى عليها إن المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع حيث طلب محامى المتهم إحالته إلى الطب لنفسى لقياس مدى قدرته العقلية أثناء ارتكاب جريمة وهو ما دفع محامي المجنى علها لطلب دفاع المتهم لعدم إطالة مدة المحاكمة.

وتود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر من العام الماضى، حيث قام المتهم ماجد لبيب 24 سنة عامل باغتصاب وهتك عرض الطفلة "ع.م"، 5 سنوات بقرية بنى أحمد لغربية التابعة لمركز لمنيا ما أدى إلى وفاتها على الفور بعد أن استدرجها إلى مكان مهجور داخل القرية.

وقد أحالته النيابة العامة للمحاكمة العاجلة فى شهر يناير من مطلع العام الجاري، ووجهت له النيابة العامة تهمة هتك لعرض وقتل طفلة لم تبلغ الرشد وإخفاء الجثة فى مكان غير معلوم.