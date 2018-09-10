» المركزي للإحصاء يعلن زيادة التضخم لهذا الرقم

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مال وأعمال

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن زيادة التضخم السنوي لـ14.2% خلال أغسطس الماضي بعد أو وصل في يوليو 13.5%.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو. ورفعت الحكومة المصرية في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم. هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

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