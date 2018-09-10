«النقل» تكشف سر إلغاء أنصاف التذاكر

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الحياة السياسية

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الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

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سعر تذكرة

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن موضوع نصف التذكرة كان عامل لينا قلق كبير من الناحية الإدارية مش المالية، فالشبابيك اللي كانت مخصصة للنصف تذكرة هتكون متاحة أمام الجمهور، وقرارنا جاء تحسبًا للتكدس المنتظر مع بداية العام الدراسي.

وأضاف "عرفات"، "نصف التذكرة" كانت اسم فقط لكنها فى الحقيقة ليست نصف تذكرة، موضحًا أن الاشتراكات سيكون بها تخفيض أكبر من "نصف التذكرة"، موضحًا التذكرة اللي بـ7 جنيه كان نصف تذكرة بـ6 جنيه، أما في نظام الاشتراك لن تتعدى 4 جنيهات، وفقا لما نشر بـ "مصراوى". 

وكان المهندس على فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، كشف عن الأسباب الحقيقية وراء صدور قرار بإلغاء الخصم المدعم على تذاكر المترو لفئات الداخلية والقوات المسلحة والصحفيين وكبار السن والمعروفة بـ"أنصاف التذاكر".

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