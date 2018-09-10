"فصلت رأس زوجتى وذبحتهم وراء بعض"

10 سبتمبر 2018 - 02:11 م

أدلى المتهم بقتل أولاده وزوجته باعترافات تفصيلية أمام ضباط مباحث قسم شرطة الشروق، بعد القبض عليه، فجر اليوم الإثنين قائًلا: " "شكّيت إن مراتي على علاقة بصديقي".. فقتلتهم".

وأضاف المتهم: "حاولت كثيرًا ضبطهم متلبسين وكنت أحضر إلى المنزل بطرق غير اعتيادية ومختلفة لمحاولة ضبطهم وللتأكد من تلك العلاقة، لم أتمكن .

وأوضح: خدتهم جميعًا يوم الواقعة وفصلت رأس زوجتي عن جسدها وبدأت في ذبح الأولاد بالدور.. واحد ورا التاني".

وألقت قوات الشرطة القبض على والد الأطفال الأربعة المتهم بقتلهم ووالدتهم، داخل منزلهم في منطقة المستقبل بالشروق، عقب هروبه إلى مسقط رأسه في محافظة سوهاج.

وأبلغ الأهالي قسم الشرطة بالعثور على جثث داخل شقة سكنية، وبالفحص تبين مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة عبارة (أم و4 أبناء) وفصل الجاني رؤوسهم عن أجسادهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.