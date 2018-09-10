الداخلية تكشف تفاصيل مذبحة الشروق

10 سبتمبر 2018 - 02:20 م

نجحت وزارة الداخلية في فك لغز العثور على جثة ربة منزل وأبنائها الأربعة بالشروق وأن وراء الواقعة رب الأسرة، بسبب شكه في سلوك زوجته بالشروق.

وقالت الوزارة في بيان لها أن قسم الشروق تلقى بلاغا بمقتل "منال ن. إ" وأطفالها الأربعة داخل الشقة سكنهم بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم والعثور على جثثهم مفصولي الرأس وبجوارهم سكين وعدم تواجد الزوج " كرم م. ع-"، خفير وسمسار.

وعلى الفور قام قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبها، حيث تبين من خلال التحريات هروب الزوج وتوجهه إلى بلدته بناحية آبار الوقف بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "محل إقامته الأصلى".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بمحطة سكك حديد سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى سلوك زوجته، وانفصالهما قبل ثلاثة أيام من الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.