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في أستراليا

عمال يعثرون على صخرتين من الذهب

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الصخرتين
الصخرتين

وكالات- الدويني فولي

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اكتشف عمال في المناجم في غرب أستراليا، صخرتين ضخمتين مخلوطتين بالذهب، تبلغ قيمة كل منهما ملايين الدولارات.

وتزن أكبرهما حوالي 95 كغ، وقد تبين أنها تحتوي على أكثر من 2400 أوقية من الذهب، بحسب ما قالته شركة آر إن سي الكندية للمعادن.

وقالت الشركة إنها استخرجت ذهبا يقدر بحوالي 11 مليون دولار من منجم قريب من كالغورلي الأسبوع الماضي.

ووصف مهندس تعدين الكشف بأنه "نادر الحدوث للغاية".

وقال البروفيسور سام سبيرينغ، مدير كلية التعدين في جامعة كيرتين في غرب أستراليا: "لا يزال الناس يسجلون عثورهم على شذرات من الذهب من وقت لآخر، ولكنها في العادة أقل من عدة أوقيات".

وقدرت شركة التعدين قيمة الصخرة الأكبر بحوالي 4 ملايين دولار كندي. وقالت إن الصخرة الثانية، التي يبلغ حجمها 63 كغ، تحتوي على حوالي 1600 أوقية من الذهب، تقدر قيمتها بـ2.6 مليون دولار كندي.

وقالت الشركة إن الصخرتين مكونتان أصلا من الكوارتز.

وعادة ما يعثر عمال المناجم في أستراليا على بعض الذهب بكميات أقل، تقدر بنحو 2 غرامين في الطن من الصخور، بحسب ما قاله البروفيسور سبيرينغ لبي بي سي. وقالت شركة آر إن سي للمعادن إنها استخرجت ما قيمته 2200 غرام في الطن.

وقال البروفيسور سبيرينغ: "من النادر جدا أن نرى نتائج مثل هذه. هذا نادر الحدوث للغاية، ومثير جدا".

وأضاف أن جزيئات الذهب تكون عادة صغيرة جدا بحيث لا تراها العين البشرية.

وكان منجم "بيتا هنت" يجري العمل فيه أساسا لاستخراج معدن النيكل حتى عثر على الكشف الأخير الأسبوع الماضي.

واستهدفت الشركة عرق الذهب، الموجود على عمق 500 متر تحت الأرض، بعد العثور على آثار ذهب قريبة من سطح الأرض في يونيو.

وقال مارك سيلبي، المدير التنفيذي لشركة آر إن سي، إن الصخور الأكبر سوف تعرض في مزاد لبيعها لمحبي تجميع مثل هذه القطع.

           


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