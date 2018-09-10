» ممثل روسي يطلق زوجته الشابة لرفضها ممارسة الجنس

10 سبتمبر 2018 - 02:37 م

سلطت مجلة "داس بيلد" الألمانية، الضوء على قصة طلاق الممثل الروسي، إيفان كراسكو، البالغ من العمر 87 عامًا وزوجته الشابة، البالغة من العمر 27 عامًا، موضحة أن سبب "لا يصدق" سبب انفصالهما بعد زواج دام قرابة الـ3 سنوات .

وكان الممثل السينمائي الروسي "إيفان كراسكو" البالغ من العمر 87 عامًا قد تزوج عام 2015 من "ناتاليا شيفل" البالغة من العمر 27 عامًا والتي كانت طالبة لديه سابقًا، وذلك بعد أن أرسلت له الشعر الرومانسي، فوقع في حبها واتفقا على تكوين أسرة معا حسبما ذكر في صحيفة "ديلي ميل الإيطالية".

بينما قالت "ناتاليا" لصحيفة بريطانية أنها "بعد مرور 3 سنوات من زواجها بالممثل العجوز لا ترغب في إنجاب أطفال منه".

بينما أوضحت "بيلد"، أن الممثل الروسي، الذي ظهر في أكثر من 140 دورًا، ذكر أيضًا كسبب للطلاق أن طلبه لإنجاب طفل رُفض مرارًا، كما يدعي "كراسكو" أن زوجته بدأت ترفض ممارسة الجنس بعد الزواج مباشرة في سبتمبر 2015.

وكشفت المجلة عن أن "ناتاليا" تشعر بالقلق من أنهما كزوجين لن يكون لديهما المال اللازم لتربية طفل، لافتة إلى أن نشأت ناتاليا في أسرة فقيرة ولم تكن تريد نفس المصير لأطفالها.

وسبب آخر: هو فارق السن، صرحت "ناتاليا" إلى صحيفة "ذا صن" البريطانية: "أنا لا أريد أن أكون أم عزباء، الأطفال تعني المسئولية".

وخلال زواجهما، عاش الزوجان مع حفيد كراسكو في شقة في العاصمة الروسية موسكو، ويعتزم كراسكو الآن العودة إلى زوجته الأخيرة ناتاليا فيال، التي كانت زوجته الثالثة وهي أم لطفلين من أطفاله.

ولدى "كراسكو" بالفعل ثلاثة أبناء وبنتين من الزيجات السابقة وأصبح "جد" منذ خمس سنوات.



صورة الخبر..



