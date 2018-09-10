ننشر المقال الذى تسبب فى الإطاحة بحمدى رزق من منصبه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقالاً للكاتب الصحفى والإعلامى مفيد فوزى، زعموا أنه السبب الحقيقى وراء الإطاحة بحمدي رزق من منصب رئيس التحرير.

وقال النشطاء إن المقال الذي نشره فوزى بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "من مفيد فوزى إلى حمدى رزق: هل أنت رقيب علينا؟"، انتقد فيه سياسات رزق في الجريدة بشكل عنيف.

وأوضح فوزى أن رزق يمارس دورًا رقابيًا ليس منوطًا به أن يؤديه على انتقاده لسياسات الحكومة وممارستها، مضيفا: "هل تمارس مهمة «حارس المرمى» كالحضري تصد أجواناً من الرأي صادمة؟ هل أنت المفتش العام الذي يقرأ كل كلمة ويزنها بمكيال الدولة؟ هل أنت أحد رجالات الوالي ومطلوب منك أن تحافظ على «توازن السفينة»؟ لو كتبت رأياً يخالف منطق الرئيس فهل تحذفه؟ لو قلت لك إن الرئيس قال فى مؤتمر الشباب إن «بناء المجتمع والشخصية المصرية مهمة مجتمعية وليست حكومية» لو اختلفت وقلت «بل حكومية فى المقام الأول يا ريس» نعم دون آليات الحكومة وإنارة طرق البناء المعمارى للشخصية المصرية لا فائدة دون إعلام يرفع سقف الوعى.. لا فائدة دون ثقافة تبثها الدولة فى كل بقاع مصر.. لا نحصد شيئًا إنها مسؤولية مشتركة، وفى مصانع الرجال- الكليات العسكرية- التدريب ملازم للتثقيف.

وتبع فى انتقاده: "السيد رئيس التحرير.. مانشيت الجورنال الرئيسى، هل تكتبه بنفسك أم من الممكن أن يكتبه أحد مساعديك وتراجعه؟ هل من الضروري أن يكون إنجازاً.. ولم لا يكون تساؤلاً مجتمعياً مُلحاً؟ دعنى أسألك: ما الأخطاء التى تتجنبها كرئيس تحرير؟.. هل التطبيل إحدى الأدوات- كما يتصور البعض- لإرضاء الرئيس؟ هل بعض التكدير لمسئولين يُكدر الرئيس أم هو مع النقد حتى الإصلاح؟ وفى كل أحاديث الرئيس يقول «لا تتكلم فى موضوع دون أن تلم بكل أطرافه».. فهل المعلومات متاحة دون عناء؟ قلت مرة «لا تراهن يا ريس على صبر المصريين حتى البالونة تفرقع».. فهل رجال الرئيس يتحملون هذه الخربشة؟! ويوم قلت كل الولاء للسيسى ومنتهى الوفاء لمبارك.. فهل «حَسَبونى» على زمن مبارك؟ ومن فى مصر ليس قادماً من زمن مبارك؟! وعندى تساؤلات لا أسئلة، منها: هل هناك خصام مستتر بين الرئيس ورجال الأعمال؟ ومنها: هل يمر الإعلام المرئى بعاصفة ترابية قد تختفى فيها أسماء شهيرة طبقاً لمبدأ «كفاية كده»؟! ومنها: هل يعلم أى محافظ جديد أخطاء المحافظ السابق فيتلافاها، ومنها: لماذا ظهر توفيق عكاشة على الشاشة ثم اختفى؟! ".

وإلى نص المقال....

