» عصابة دولية للنصب علي النابغين من شباب مصر

10 سبتمبر 2018 - 04:07 م

بلدنا دومًا ما تكون مستهدفة من أباطرة الشر فقد تم تشكيل عصابة دولية من جنسيات مختلفة يتزعمها أردني ومصري من أجل اختيار نوابغ الجامعات المصرية وبالطبع الميسورين الحال فقط للعب علي أحلامهم بتكملة دراستهم بالجامعات الأوروبية.

وكشف أيمن محفوظ المحامي، أنه بدأ التشكيل العصابي بنسج كل خيوط المكر حول الضحية لدرجة أنهم قد يحدثون الضحية وكل من له صلة به من الأب والأقارب وحتي السائق فتضطر الأسرة للوقوع في الفخ نتيجة الإلحاح وغمرهم بأحلام الشهرة والمجد وتبدأ الضحية في تقديم الأوراق الرسمية الخاصة به فهكذا الجناة قد سيطروا علي الضحية وطلب مبالغ مالية بحجة رسوم إداربة ورسوم الجامعة الأوروبية وأنهم حصلوا من كل ضحية علي 100000 يورو.

وجاء الضحية "اح م" وقدم بلاغ رسمي برقم 9865 جنح م نصر يحكي تفاصيل ما عاناه وأنه قد أضرت عملية النصب التي كان أحد ضحاياها بحالته النفسية وأصبح غير قادر علي أداء عمله نفسيًا وخصوصاً أنه طبيب وأضر ذلك عظيم الضرر بوالديه التي ضاعت أحلامهم في نجلهم.

وقدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام بمنعهم من السفر وقيد البلاغ برقم 8569 لسنه2018 كما طلب من النائب العام إصدار أمر منعهم من السفر ولكافة الجهات بسرعة القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.



