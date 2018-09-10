» ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 70 حالة

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وزارة الصحة

الحجاج

حالات الوفاة

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفاة حالتين من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 70.

وأشار الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية، إلى أن الحالة الأولى لحاج يدعى محمد بيومى عبدالله الصباغ، 75 عامًا، توفي بمستشفى الملك عبدالله بمدينة جدة، ويتبع حج الداخلية، والحالة الثانية لحاج يدعى إبراهيم محمد على، توفي بمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، ويتبع حج الفرادى.

وأكد "قنديل" أن الحالتين توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.


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