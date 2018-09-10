سامح شكري في إثيوبيا غدًا لهذا الأمر

10 سبتمبر 2018 - 04:16 م

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، سيتوجه، مساء غد الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في اجتماعات الخلوة الوزارية لإصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، بهدف بحث سُبل إصلاح الاتحاد، وإجراء عملية المراجعة الإدارية والمالية لعمل المفوضية لعامي 2016 و2017.

وأشار متحدث الخارجية، اليوم الاثنين، إلى أن الخلوة من المقرر أن تتناول مناقشة تقارير المتابعة الخاصة بعملية إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي وما تم إنجازه من مراجعات لكفاءة عمل المفوضية والانتقال نحو متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في المراجعة الإدارية والمالية المستقبلة، والتقارير الخاصة بالإصلاحات المالية والإدارية، بالإضافة إلى مناقشة البدائل الخاصة بإصلاح نظام انتخاب وتعيين منظومة القيادة بالمفوضية، وتقديم مقترحات لقمة نوفمبر للإصلاح المؤسسي بالاتحاد الأفريقي ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع نظرائه من الوزراء الأفارقة على هامش الاجتماعات.