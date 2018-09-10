تجدد أزمة «صلاح».. وتخبُط داخل اتحاد الكرة

10 سبتمبر 2018 - 04:23 م

أرسل رامي عباس، محامي ووكيل اللاعب محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، خطابًا جديدًا إلى اتحاد الكرة بعد ساعات قليلة من مباراة مصر والنيجر، التي أُقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز الفراعنة بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها بالكاميرون.

وقال حسين حلمي، رئيس لجنة الشئون القانونية باتحاد الكرة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الخطاب جاء كمتابعة للخطاب الشهير الذي أرسله رامي عباس للجبلاية يوم 23 أغسطس الماضي، وجدد الوكيل طلباته السابقة الخاصة بحقوق الرعاية وتوفير حرس خاص للاعب واستقباله في المطار وتسهيل إجراءات خروجه من المطار.

وأشار رئيس لجنة الشئون القانونية في اتحاد الكرة، إلى أن هاني أبوريدة، أبدى ترحيبه بطلبات وكيل صلاح باستثناء مسألة الرعاية، مؤكدًا أن اللاعب بانضمامه للمنتخب يلتزم برعاة اتحاد الكرة، وأكد أنه عضو اتحاد دولي ولا يمكنه مخالفة اللوائح.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن صلاح عقد جلسة مع مجدي عبد الغني، عضو الجبلاية، أكد خلالها أن الأزمة الخاصة به ومطالبه التي أرسلها وكيله رامي عباس، إلى الجبلاية، لا تزال قائمة، ولم تنته، مطالبًا بحسمها قبل مباراتي سوازيلاند المقرر لهما في الفترة من 8 إلى 16 أكتوبر المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

كما طالب محمد صلاح، عضو اتحاد الكرة، بأن يتم التواصل مع وكيله وليس معه، من خلال الحصول على خطاب رسمي بموافقة اتحاد الكرة على توفير هذه الطلبات، وعليه ختم الاتحاد وتوقيع رئيسه، ويرغب صلاح في ضمان حقوقه من خلال أوراق رسمية، بدلًا من الاتفاقات الشفوية التي تتم مع أعضاء الجبلاية.

إضافة إلى معرفة الحقوق الخاصة بالمنتخب طبقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وإرسال نسخة لوكيله لمنع التضارب مع مصالحه التسويقية والإعلانية مع المنتخب.

كان رامى عباس وكيل محمد صلاح، قد أرسل خطابات لاتحاد الكرة ببعض المطالب الخاصة بنجم ليفربول، ومنها أن يكون التعامل مع محمد صلاح فقط خلال الـ90 دقيقة في الملعب فقط، وألا يكون اتحاد الكرة مسئولا عن أي شيء آخر يخص اللاعب، إلى جانب وجود حراس أمن على غرفة محمد صلاح في فندق المنتخب بشكل منفرد، مع حارسين آخرين مسئولين عن تأمين المصعد في طابق الغرفة.

بالإضافة، إلى تعيين حارسين آخرين لمرافقة صلاح من وإلى ملاعب التدريب بشكل منفرد أيضا عن باقي زملائه، وثالثًا أن لا يشارك صلاح مع زملائه في أي مناسبات تخص منتخب مصر أو زيارات أو حتى الظهور الإعلامي دون الرجوع له أولًا، ورابعًا رفض ظهور صلاح بشكل فردي أو مجمع مع باقي لاعبي منتخب مصر في أي دعاية أو إعلانات تخص المنتخب".

ومن المقرر أن يغادر صلاح القاهرة اليوم الإثنين، إلى إنجلترا للانضمام لناديه بعد مشاركته في مباراة مصر والنيجر التي أقيمت أمس الأول السبت وانتهت بفوز الفراعنة بسداسية نظيفة، سجل خلالها الفرعون هدفين، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأولى من عمر المباراة.