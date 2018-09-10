  • الإثنين 10 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:47 م
بحث متقدم
جانب من الاحتفال

بالصور.. يهود يحتفلون برأس السنة العبرية بالقاهرة

الاتحاد الأوروبي وتركيا

تركيا تهدد الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب على «إدلب»

تذاكر المترو الجديدة

تعليق نقيب الصحفيين على إلغاء نصف تذكرة المترو

سما المصري

«سما المصري» تطالب شركة المترو بإنشاء أكشاك لمنع الانتحار

محمد صلاح

تجدد أزمة «صلاح».. وتخبُط داخل اتحاد الكرة

صدام حسين

هتافات لـ«صدام» تفجر أزمة بين العراق والجزائر

سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري في إثيوبيا غدًا لهذا الأمر

الحج

ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 70 حالة

ترامب والأسد وبوتين

ضربة عسكرية من «ترامب» ضد النظام السوري وروسيا

حمدى رزق

ننشر المقال الذى تسبب فى الإطاحة بحمدى رزق من منصبه

تأجيل محاكمة رئيس حي الموسكى بتهمة الرشوة

قضايا وحوادث

إحالة "مستريح الموسكي" إلى نيابة الأموال العامة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

محاكمة معاون مباحث وأمين شرطة المقطم.. السبت

#

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث عنف بالمنيا

#

فيديو صادم لرئيس حي الهرم المرتشي قبل القبض عليه

#

إحالة أوراق قضية رئيس حى الرحاب للجنايات

رشوة

تأجيل

الجنايات

حى الموسكى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس حي الموسكي، لاتهامه بتلقي رشوة  مقدارها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل، لجلسة  12 نوفمبر لسماع شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض ومحمد عمارة وهشام الدرولي، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، في القضية رقم 3067 جنايات الموسكي، والمتهم فيها رئيس حي الموسكي بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية 100 ألف جنيه، وأن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأنه طلب من محمد عبد الحي محمد لنفسه مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحي وآخر،  للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة  الوزراء والصادر بجلسة رقم 95 المنعقدة بتاريخ 1/ 11/ 2017م، بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف تعزز نجاحك السياسي وكيف تحميه ؟ (8/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «الفيفا» يدعو «ميدو» لحضور حفل الأفضل في العالم
» صلاح مُرشح لـ3 جوائز في حفل «الفيفا».. تعرف عليها
» «البورصة» تخسر 5.7 مليار جنيه
» ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة بجنوب السودان لـ 20 قتيلاً
» على ماهر يعلن قائمة سموحة لمواجهة المقاولون العرب
» عصابة دولية للنصب علي النابغين من شباب مصر
» قاتل زوجته بشبرا "تستاهل وكنت عايز أشرب من دمها"
» ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 70 حالة
» تأجيل محاكمة 304 متهمين في اغتيال النائب العام المساعد
» تأجيل محاكمة رئيس حي الموسكى بتهمة الرشوة
» ممثل روسي يطلق زوجته الشابة لرفضها ممارسة الجنس

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:12 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا