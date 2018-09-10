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على ماهر يعلن قائمة سموحة لمواجهة المقاولون العرب

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سموحة

المقاولون

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة علي ماهر، عن قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

واختار علي ماهر المدير الفنى لسموحة 21 لاعبا لهذه المواجهة، وهم:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، عصام ثروت، خط الدفاع : محمود معاذ، محمود منصور، رجب نبيل، السيد فريد، ياسر إبراهيم، أمير عابد، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: أحمد حمص، محمود سيد، أحمد مانجا، إبراهيم عبد القوى، عمر الحبشى، محمد كناريا، شريف رضا، إسلام صالح.

خط الهجوم: محمد حمدى زكى، أوميد أوكرى، بينسون شيلونجو، حسام حسن.


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