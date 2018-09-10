إجراء القرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف غدًا

10 سبتمبر 2018 - 05:01 م

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز المنيا ستجري غدًا الثلاثاء، قرعة علنية للوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بماقوسة للمتقدمين، لافتًا إلى أن القرعة تضم المواطنين الذين تقدموا للحجز في المشروع القومي للإسكان من عام 2005 وحتى 2009 ، حيث أعدت المحافظة كشوفًا للراغبين في الوحدات السكنية بمشروع هيئة الأوقاف، كحل بديل لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وأشار "حسين" إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المواطنين الحاجزين، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ، والذي أعلنت عنه الدولة عام 2006، بعد أن قاموا بدفع مقدم الحجز، وتم طرح ثلاثة بدائل عليهم ، وأجمع الحاجزون على اختيار البديل الخاص بعمارات الأوقاف بنظام التأجير بحق انتفاع .

أوضح محمد سيد رئيس المدينة ان عدد الوحدات السكنية التي تخص المحافظة بمشروع هيئة الأوقاف يبلغ 712 وحدة منها 520 وحدة سكنية (2 غرفة + صالة) و192 وحدة سكنية (غرفة + صالة) وذلك طبقاً للبروتوكول الموقع بين وزارات الإسكان والأوقاف والزراعة والتنمية المحلية والذى نص البند السادس منه على ان ( تقوم هيئة الأوقاف المصرية بتأجير الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين المستفيدين من المشروع الذين يتم تحديدهم بمعرفة المحافظة التي تنفذ بها الوحدات السكنية طبقاً لشروط المشروع القومي للإسكان).

فيما قال الوليد محمد نور مدير إدارة الإسكان بديوان عام المحافظة، إنه تم فتح باب التقدم للراغبين في الوحدات السكنية بالمشروع اعتباراً من 2/2/2017 وحتى 17/9/2017 حيث بلغ عدد المتقدمين بالمشروع 781 حاجز وعقب الاستعلام عن المتقدمين من قبل الجهات المعنية تطابقت الشروط على عدد 703 حاجزين والذين سيتم إجراء القرعة العلنية لهم على 520 وحدة سكنية كمرحلة أولى، والمتبقي من الحاجزين سيتم إدراجهم في مرحلة ثانية حال رغبتهم لعدد 192 وحدة سكنية.