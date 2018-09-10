«سما المصري» تطالب شركة المترو بإنشاء أكشاك لمنع الانتحار

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أكشاك

الحياة حلوة

تقدمت الراقصة سما المصري، بطلب إلى الشركة المصرية لمترو الأنفاق، لإقامة أكشاك "الحياة حلوة"، للتحاور مع المقبلين على الانتحار، من قِبل أطباء نفسيين لحل مشكلاتهم النفسية، ومنعهم من تلك الخطوة التي تودي بحياتهم.

وأكدت "المصري" في طلبها، تحملها كافة تكاليف إنشاء الأكشاك، وأجور الأطباء النفسيين.

ويهدف "الحياة حلوة" بحسب الطلب الذي تقدمت به "سما المصري" إلى المهندس على الفضالي، رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق، صباح اليوم الإثنين؛ للتحاور مع المقبلين على الانتحار ومحاولة إنقاذ أرواحهم.


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