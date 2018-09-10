للمرة الثانية.. وفد دير الأنبا صموئيل يهدى محافظ المنيا "مصحف"

10 سبتمبر 2018 - 05:08 م

استقبل اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم وفد دير الأنبا صموئيل بمركز العدوه، حيث قدم "الوفد" التهنئة للمحافظ بتوليه مهام عمله الجديد، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يكون محل ثقة القيادة السياسية.

ضم الوفد القمص باخوم الصموئيلي وكيل الدير والقمص داوود الصموئيلي وعطا يوسف المحامي ، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام.

وأهدى الوفد محافظ المنيا "مصحف"، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها ، وأن يحقق لأهالي المنيا آمالهم وطموحاتهم. والتى تعد للمرة الثانية خلال أسبوع بعد أن أهدى وفد قبطى بمدينة المنيا لمحافظ نسخة من المصحف الشريف.

وأكد المحافظ أن منهج عمله يستند على ترسيخ مبدأ القانون وتحقيق العدالة بين أبناء المحافظة، فالجميع سواسية أمام القانون وكلنا لنا حقوق وعلينا واجبات ونعمل جميعا من أجل رفعة الوطن وعزته.