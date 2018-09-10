تعليق نقيب الصحفيين على إلغاء نصف تذكرة المترو

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نقيب الصحفيين

المترو

التذكرة

الخصومات

ألغت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، صباح اليوم، الخصومات  الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتي كانت تقدر بنحو «جنيه» للعسكريين والشرطة والصحفيين.

من جانبه، علق عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على القرار قائلًا: «إنه سيتواصل مع وزير النقل الدكتور هشام عرفات، ورئيس شركة المترو علي الفضالي؛ ردًا على قرار إلغاء النصف تذكرة المخصصة للصحفيين والتي كان يستفيد أبناء المهنة منها».

وأضاف «سلامة»، في تصريحات: «القرار مفاجئ ولم نكن نتوقعه إطلاقًا، خاصة أن نصف التذكرة من المميزات المقدمة للصحفيين ونطالب باستمرارها».

وكان عدد من الصحفيين، طالب النقيب، بالتدخل بعد قرار إلغاء النصف تذكرة للصحفيين ورجال الجيش والشرطة والأطفال وكبار السن، والذي صدر صباح اليوم.


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