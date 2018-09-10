وفاة راكبة بقطار الصعيد فى المنيا

10 سبتمبر 2018 - 05:14 م

توفيت سيدة أثناء استقلالها أحد القطارات القادم من محافظة أسوان، وأفاد تقرير مفتش صحة المنيا، أن سبب الوفاة غيبوبة سكر.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارًا من العميد أحمد عارف مأمور بندر شرطة المنيا، يفيد وصول جثة "فوزية ع. ع" 60 عامًا، مقيمة بأسوان وكانت في طريقها للسفر بمفردها بالقطار حيث وافتها المنية قبيل وصول القطار لمحطة سكك حديد المنيا، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة.

أفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني إسحق شحاتة، أن سبب الوفاة سكتة قلبية مفاجئة ما بعد نوبة هبوط حاد بسكر الدم حيث كان بحوزة المتوفية علاجات لخفض مستوى السكر بالدم، ونظرًا لظروف السفر ربما اضطرت لأخذ العلاج الروتيني لمرض السكري دون الاكتراث بالتوازن الغذائي المطلوب ما تسبب في انخفاض حاد بمستوى السكر بالدم وغيبوبة نقص السكر، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وقررت النيابة العامة في التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار محمد نجاتي رئيس نيابة بندر المنيا سؤال أحدا من أقارب الدرجة الأولى إلى الثالثة للمتوفية وطلب تحريات مباحث شرطة السكة الحديد عن الواقعة.