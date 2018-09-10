» قاتل زوجته بشبرا "تستاهل وكنت عايز أشرب من دمها"

10 سبتمبر 2018 - 05:23 م

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس "ع ج " 55 عامًا، مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل زوجته "ح س " 35 عامًا، صاحبة محل ملابس بعد أن ضبطها مع عشيقها على سرير حجرة النوم في شقته.

وحرزت النيابة، السلاح الناري الذي استخدمه المتهم في الجريمة، وقررت إرساله إلى المعمل الجنائي، فيما وجهت للزوج تهمة القتل، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على العشيق، الذي هرب من الشباك فور دخول الزوج حجرة النوم، وإطلاقه الرصاص على زوجته.

قال الزوج في التحقيقات: "أنا مش ندمان على قتلها، هى تستاهل أكثر من ذلك ولو ظهرت أمامي مرة أخرى سأقتلها وأشرب من دمها مرة أخرى "الخائنة"، لم أبخل عنها بشىء في يوم من الأيام".

وأضاف الزوج، جئت من إحدى محافظات الصعيد أنا وزوجتي، واستقريت في شبرا الخيمة، للبحث عن عمل، وبالفعل حصلت على عمل أما زوجتي استأجرت محل لبيع الملابس وكانت حياتنا جيدة والحمد لله، ولم ألاحظ عليها أي تغيير في علاقتى بها، ولم تظهر لي في يوم من الأيام أنها لا ترغب في بل على العكس كانت تظهر لي كل الحب والرغبة.

وتابع الزوج: أنه عاد يوم الحادث من عمله قبل مواعيده المعتادة، وكنت متعب، وعندما فتحت الشقة بمفتاحي ودخلت فسمعت صوت همس يتخلله صوت "خشن"، لرجل من حجرة النوم، أسرعت إلى حجرة النوم فوجدت زوجتي عارية مع رجل آخر في السرير ولم أتمالك أعصابي، وأنا أخرج السلاح وأصوبه على صدرها العاري وقتلتها، بينما فر العشيق هربًا من الشباك ولو أمسكته لشربت من دمه لأنه داس على شرفي.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على العشيق في وقت لاحق لواقعة القتل وتبين أنه يدعى "م ع" 26عامًا، ممرض بإحدى العيادات الخاصة في شبرا الخيمة، وبمناقشته، اعترف بأنه تعرف على الزوجة، عندما توجهت للعيادة التي يعمل بها للكشف لدى الطبيب، فلاحظ أنها تريد الحديث معه، وحصل منها على رقم تليفونها، وحصلت هى الأخرى على رقمه، ومن هنا بدأت بينهما المكالمات التليفونية في غياب الزوج، حتى انتهت بلقاءهما في شقة الزوجية أكثر من مرة لمارسة الرزيلة، واعترف أمام الأجهزة الأمنية أنه كان برفقة الزوجة، وقت وقوع الجريمة، وقيام زوجها بإطلاق الرصاص عليها، وهرب قبل أن يطلق الزوج عليه الرصاص.

كان المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى بلا من "ع. ج " 55عامًا، مزارع بقيامه بقتل زوجته عندما عاد من عمله وجدها تمارس الجنس مع رجل على سرير حجرة نومه.

وتم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث وتبين قيام "ع. ج"، بقتل زوجته "ح س" 35عامًا، لضبطها تمارس الجنس مع رجل أخر أثناء غيابه عن المنزل، وأخرج طبنجة كانت في حوزته، وأطلق عليها النار وسقطت قتيلة في الحال، فيما تمكن الأمن من ضبط العشيق الذي كان معها.