» ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة بجنوب السودان لـ 20 قتيلاً

10 سبتمبر 2018 - 05:29 م

أعلنت سلطات جنوب السودان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة فى وسط جنوب السودان إلى 20 قتيلاً.

وصرّح المتحدث باسم حكومة ولاية شرق البحيرات، حيث تحطمت الطائرة "بأن 16 من القتلى هم من جنوب السودان وأربعة أجانب" بينهم أوغندي وإثيوبى.

وتضمنت حصيلة القتلى الأسقف الإنجيلي لـ"إيرول" سيمون ادوت، ومن بين الناجين طبيب وطفلان.

وتحطمت الطائرة أمس الأحد، فى بحيرة بمدينة إيرول أثناء هبوطها، حيث فتحت السلطات الجوية المحلية تحقيقا لمعرفة ظروف الكارثة مشيرة إلى إمكانية أن تكون الحمولة الزائدة أو الظروف المناخية السيئة سبب الحادثة.

وأكد المتحدث الإثنين أن حاكم الولاية أعلن الحداد لثلاثة أيام.