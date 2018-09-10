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صلاح مُرشح لـ3 جوائز في حفل «الفيفا».. تعرف عليها

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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فيفا

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ليفربول

صلاح

بات محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، مرشحًا للفوز بـ3 جوائز يوم 24 سبتمبر الجارى، موعد حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالعاصمة الإنجليزية «لندن».

واختار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الهدف الذى سجله محمد صلاح فى شباك إيفرتون الموسم الماضى بملعب "آنفيلد" للمنافسة على حصد جائزة "بوشكاش" التى تمنح لصاحب أجمل هدف فى العالم لعام 2018.

وينافس هدف محمد صلاح 9 أهداف أخرى على الجائزة، أهمها هدف نجم روسيا دينيس تشيريتشيف ضد كرواتيا فى كأس العالم، هدف أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسى ضد نيجيريا، وظهير فرنسا بنيامين بافار ضد الأرجنتين، ونجم ريال مدريد جاريث بيل ضد ليفربول، وهدف كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد ضد يوفنتوس، وهدف ريكاردو كواريزما ضد إيران.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الاثنين الماضى، القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب فى العالم لعام 2018.

وضمت القائمة النهائية كلاً من: محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، ولوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادى ريال مدريد الإسبانى.

فى السياق ذاته، تواجد محمد صلاح ضمن قائمة المهاجمين المرشحين للتواجد فى التشكيلة المثالية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وضمت قائمة المهاجمين المرشحين للتواجد فى التشكيلة المثالية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، كلاً من، محمد صلاح (ليفربول)، كيليان مبابى (باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، نيمار (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسى (برشلونة)، باولو ديبالا (يوفنتوس)، لويس سواريز (برشلونة)، ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس)، هارى كين (توتنهام)، ساديو مانى (ليفربول)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، ليفاندوفيسكى (بايرن ميونخ)، روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، أنطونيو جريزمان (أتليتكو مدريد)، إيدسون كافانى (باريس سان جيرمان).

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