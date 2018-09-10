بالصور.. يهود يحتفلون برأس السنة العبرية بالقاهرة

10 سبتمبر 2018 - 05:33 م

احتفلت الطائفة اليهودية بمصر ليلة أمس برأس السنة العبرية، وذلك بمعبد بوابة السماء بشارع عدلي في وسط البلد بالقاهرة، بحضور عددًا من الشخصيات العامة المصرية.

وحضر الاحتفال- حسب صفحة منطقتي على فيسبوك- رئيسة طائفة اليهود المصريين ماجدة هارون رئيسة وأبناء الطائفة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة من بينهم الدكتور محمد أبو الغار والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، والكاتب والروائي المستشار أشرف العشماوي، والقائم بأعمال السفير الفرنسي بمصر، سفير فرنسا، وسفير سنغافورة وغيرهم من أصدقاء الطائفة.

واستعرض الحضور نسخة تاريخية نادرة من التوراة، ورددوا الأمنيات الطيبة بعام جديد سعيد للجميع.

وجاء الاحتفال بمشاركة جمعية "قطرة اللبن" اليهودية المصرية.



















