» «البورصة» تخسر 5.7 مليار جنيه

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مال وأعمال

البورصة
البورصة

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلها عمليات  شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7. 5 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 5. 867 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 2. 1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بنظام المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 71. 0%، ليبلغ مستوى 43. 15628 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 76. 0%، ليبلغ مستوى 42. 757 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، الذي زاد بنحو 3. 0%، ليبلغ مستوى 47. 1944 نقطة.

وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 100 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة وحافظت 38 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.


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