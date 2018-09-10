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«الفيفا» يدعو «ميدو» لحضور حفل الأفضل في العالم

الرياضة

ميدو
ميدو

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حفل

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أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق والمحلل الرياضي الحالي، عن حضوره حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم للإعلان عن جوائز الأفضل في العالم لعام 2018.

وكتب «ميدو» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا، «يوم 23 سأكون موجود ان شاء الله في ورشة عمل مع السيد انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وأتشرف بدعوتي لحضور the Best من قبل الفيفا بلندن في اليوم التالي».

ومن المقرر أن يتم الإعلان في الحفل عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم اولتي يتنافس عليها الثلاثي المصري محمد صلاح (ليفربول)، والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

كما سيتم الكشف عن جائزة بوشكاش والتي تمنح لأفضل هدف خلال العام ويتنافس عليها أيضًا الدولي المصري محمد صلاح بهدفه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي موسم 2017/18.


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