» النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي حول اغتصاب«حبيبة»

10 سبتمبر 2018 - 05:58 م

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد السرجانى، تقرير الطب الشرعى الخاص بالطالب بسام أسامة، وخطيبته "حبيبة".

كانت نيابة القاهرة الجديدة، قد أمرت بحبس حبيبة أشرف، خطيبة طالب الرحاب "بسام أسامة"، و5 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد حنفى برئاسة المستشار محمد سلامة، إلى أقوال "حبيبة" المتهمة باستدراج الطالب بسام أسامة، للتخلص منه على يد والدها.

وكانت حبيبة خطيبة الضحية اتهمته في أقوالها انه قام باغتصابها بالقوة وهو ما جعل والدها ينتقم منه .