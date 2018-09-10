«الجبلاية» تكشف عن ملعب مباراة الأهلي وحوريا الغيني

10 سبتمبر 2018 - 06:27 م

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الملعب الذي سيستضيف مباراة الإياب بين الأهلي وحوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وأكد «عامر» في تصريحات لبرنامج "كلام في الميديا" على قناة الأهلي، أن المباراة ستقام على إستاد برج العرب، بالحضور الجماهيري، الذي تنص عليه لوائح الاتحاد الأفريقي، وهو 75 % من سعة الإستاد أي نحو 60 ألف مشجع.

وأضاف، أن بداية عودة الجماهير للمدرجات مبشرة، مشددا على أنه قريبا سيتم زيادة أعداد الجماهير لتصل إلى 75 % من سعة الاستادات.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات، أنه تم تحديد أماكن دخول وخروج الجماهير، بكل من إستاد الإسكندرية وإستاد برج العرب، لافتا إلى أن تأخر بعض الأندية في إنشاء قواعد بيانات لجماهيرها، هو ما يعوق تنفيذ الاستراتيجية بشكل كامل.