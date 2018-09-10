  • الإثنين 10 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:26 م
بحث متقدم
أرشيفية

مصر تبني أكبر مصنع لإنتاج سلعة نادرة

المتهم بذبح أسرته

بالفيديو.. قاتل أسرته بالشروق يكشف مفاجأة عن ذبح أطفاله

جانب من الاحتفال

بالصور.. يهود يحتفلون برأس السنة العبرية بالقاهرة

خطيبة طالب الرحاب

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي حول اغتصاب«حبيبة»

الاتحاد الأوروبي وتركيا

تركيا تهدد الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب على «إدلب»

تذاكر المترو الجديدة

تعليق نقيب الصحفيين على إلغاء نصف تذكرة المترو

سما المصري

«سما المصري» تطالب شركة المترو بإنشاء أكشاك لمنع الانتحار

محمد صلاح

تجدد أزمة «صلاح».. وتخبُط داخل اتحاد الكرة

صدام حسين

هتافات لـ«صدام» تفجر أزمة بين العراق والجزائر

ترامب والأسد وبوتين

ضربة عسكرية من «ترامب» ضد النظام السوري وروسيا

«الجبلاية» تكشف عن ملعب مباراة الأهلي وحوريا الغيني

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

60 ألف مشجع في مباراة الأهلي وحوريا الغيني

#

"حقل البطاطس" يثير أزمة في الدوري الإسباني

#

الأهلي يكشف سبب استبعاد مؤمن زكريا

#

"مارادونا" يخرج عن النص فى مباراة الأرجنتين وأيسلندا

اتحاد الكرة

المصريون

الاهلى

عامر حسين

حوريا الغيني

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الملعب الذي سيستضيف مباراة الإياب بين الأهلي  وحوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد «عامر» في تصريحات لبرنامج "كلام في الميديا" على قناة الأهلي، أن المباراة ستقام على إستاد برج العرب، بالحضور الجماهيري، الذي تنص عليه لوائح الاتحاد الأفريقي، وهو 75 % من سعة الإستاد أي نحو 60 ألف مشجع.

وأضاف، أن بداية عودة الجماهير للمدرجات مبشرة، مشددا على أنه قريبا سيتم زيادة أعداد الجماهير لتصل إلى 75 % من سعة الاستادات.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات، أنه تم تحديد أماكن دخول وخروج الجماهير، بكل من إستاد الإسكندرية وإستاد برج العرب، لافتا إلى أن تأخر بعض الأندية في إنشاء قواعد بيانات لجماهيرها، هو ما يعوق تنفيذ الاستراتيجية بشكل كامل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف تعزز نجاحك السياسي وكيف تحميه ؟ (8/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ثلاثي الجيش ممنوعون من الظهور أمام الزمالك
» ضبط رجل أعمال هارب من 340 سنة حبس
» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حوريا الغيني
» رئيس وزراء السودان الجديد يؤدى اليمين الدستورية
» النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي حول اغتصاب«حبيبة»
» «البورصة» تخسر 5.7 مليار جنيه
» «الفيفا» يدعو «ميدو» لحضور حفل الأفضل في العالم
» ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة بجنوب السودان لـ 20 قتيلاً
» صلاح مُرشح لـ3 جوائز في حفل «الفيفا».. تعرف عليها
» «سما المصري» تطالب شركة المترو بإنشاء أكشاك لمنع الانتحار
» ضربة عسكرية من «ترامب» ضد النظام السوري وروسيا

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:42 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا