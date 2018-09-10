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رئيس وزراء السودان الجديد يؤدى اليمين الدستورية

عرب وعالم

رئيس وزراء السودان الجديد، معتز موسى، يؤدى اليمين الدستورية أمام البشير
رئيس وزراء السودان الجديد، معتز موسى، يؤدى اليمين الدستورية أمام البشير

وكالات - خالد الشرقاوي

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عمر البشير

اليمين الدستورية

معتز موسى

رئيس الوزراء السودانى

أدى معتز موسى، رئيس الوزراء السودانى الجديد، الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، فى القصر الرئاسى بالخرطوم، بحضور حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء السودانى.

وأدى القسم القانونى الذى جرى بالقصر الرئاسى، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، نائب أول للرئيس، ومحمد يوسف كبر، نائباً لرئيس الجمهورية السودانى.

واعتمد المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، أمس الأحد، قرار البشير بحل حكومة الوفاق الوطني وإجراء تعديلات على مؤسسة الرئاسة، وتقليص عدد الوزراء على المستوى الاتحادي والولائي، بغرض حل الأزمة الاقتصادية.


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