شاهد.. مليونير بريطاني يبحث عن زوجة بهذه المواصفات

10 سبتمبر 2018 - 06:38 م

تحدث مليونير بريطاني يعرف باسم بنجامين سليد، عن رغبته بالزواج وكشف عن المواصفات التي يجب أن تتحلى بها زوجة المستقبل.

المليونير البريطاني البالغ من العمر 72 سنة، وخلال مقابلة تليفزيونية على الهواء، تحدث عن المواصفات التي يجب أن أن تتحلى بها زوجة المستقبل.

وقال، سليد، إن الامرأة يجب ان تكون بعمر الـ35 سنة، وتكون ربة منزل وقادرة على إطلاق النار وقيادة السيارة والطائرة المروحية، بالإضافة لقدرتها على الإنجاب.

بلإضافة لقدرتها على القيام بالأعمال المنزلية من تنظيف وتجديد ديكور المنزل، فعلى حد قوله "بأنه غير مهيأ لشراء سجادة حتى".

وأضاف، أنه يبحث أيضًا عن عامل منزل، ليقوم بأعمال الصيانة لأن عامله السابق قد هرب.

يذكر أن المليونير البريطاني من أحفاد الملك جورج الرابع.

