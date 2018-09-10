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تجديد حبس مهندسة بالمنيا بتهمة نشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قضايا وحوادث

محامى لمتهمة
محامى لمتهمة

جمال زكى

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تجديد حبس

محافظة لمنيا

مهندسة

النيابة لعامة

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قررت اليوم الاثنين نيابة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة  المستشار محمد عماد، تجديد حبس مهندسة بمحافظة المنيا 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام الى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة عبر بعض المواقع الإلكترونية المعارضة للسلطات الحالية

 وقال الدكتور على يسرى  محامى المتهمة، إن النيابة استمعت إلى أقوال المتهمة المهندسة آمنة ع ش 27 سنة، ومقيمة بمحافظة المنيا عن الاتهامات المنسوبة لها من قبل أجهزة الأمن كما استمعت النيابة الى دفاع المتهمة بنشر أخبار كاذبة  عبر بعض المواقع الإلكترونية المحسوبة على جماعة الإخوان والانتماء إلى جماعة محظورة  وتكدير الأمن العام  وهو ما نفته المتهمة والدفاع خلال جلسات التحقيق.

 وكنت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا قد ألقت القبض أواخر يونيو الماضى على المتهمة من منزلها الكائن بمدينة المنيا ووجهت لها عدة اتهامات من بينها لتحريض على قلب نظام الحكم وتكدير الأمن والسلم العام والانتماء الى جماعة محظورة  وتحرر لها محضر بواقعة الضبط وقيدت القضية  تحت رقم 441 لسنة 2018 طوارئ أمن دولة عليا .  

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