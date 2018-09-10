  • الإثنين 10 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:26 م
بحث متقدم
أرشيفية

مصر تبني أكبر مصنع لإنتاج سلعة نادرة

المتهم بذبح أسرته

بالفيديو.. قاتل أسرته بالشروق يكشف مفاجأة عن ذبح أطفاله

جانب من الاحتفال

بالصور.. يهود يحتفلون برأس السنة العبرية بالقاهرة

خطيبة طالب الرحاب

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي حول اغتصاب«حبيبة»

الاتحاد الأوروبي وتركيا

تركيا تهدد الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب على «إدلب»

تذاكر المترو الجديدة

تعليق نقيب الصحفيين على إلغاء نصف تذكرة المترو

سما المصري

«سما المصري» تطالب شركة المترو بإنشاء أكشاك لمنع الانتحار

محمد صلاح

تجدد أزمة «صلاح».. وتخبُط داخل اتحاد الكرة

صدام حسين

هتافات لـ«صدام» تفجر أزمة بين العراق والجزائر

ترامب والأسد وبوتين

ضربة عسكرية من «ترامب» ضد النظام السوري وروسيا

شاهد.. مقهى يقدم مشروباته للزبائن وسط الثعابين والعقارب

الصفحة الأخيرة

مقهى يقدم مشروباته للزبائن وسط الثعابين والعقارب
مقهى يقدم مشروباته للزبائن وسط الثعابين والعقارب

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الكويت والصين والشراكة الاستراتيجية

#

خطة الزمالك لتعويض الثلاثي الراحل عن الفريق

#

طارق حامد: تفاجأت بما قاله لاعب برشلونة عني

منوعات

العقارب

مقهى

الثعابين

الزواحف

افتتح مقهى في العاصمة الكمبودية، بنوم بيه، أبوابه أمام الزبائن، وذلك لتقديم خدمة من نوع خاص.

 يمكن للضيوف طلب الشاي أو القهوة والاستمتاع بالمشروبات برفقة الزواحف الموجودة في المقهى.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المقهى أصبح يحظى بشعبية كبيرة في وقت قصير على افتتاحه.

من جهته قال صاحب المقهى بأنهم يرغبون بتقديم خدمة مميزة، من خلال  التعرف على بعض أنواع الزواحف.

ويوجد في المقهى أنواع مختلفة من الزواحف تتنوع ما بين ثعابين الإغوانا الأليفة والعديد من الزواحف الأخرى كالعقارب.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف تعزز نجاحك السياسي وكيف تحميه ؟ (8/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

صحافة ممتعة لا تكذب ولا تطبل

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ثلاثي الجيش ممنوعون من الظهور أمام الزمالك
» ضبط رجل أعمال هارب من 340 سنة حبس
» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حوريا الغيني
» رئيس وزراء السودان الجديد يؤدى اليمين الدستورية
» النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي حول اغتصاب«حبيبة»
» «البورصة» تخسر 5.7 مليار جنيه
» «الفيفا» يدعو «ميدو» لحضور حفل الأفضل في العالم
» ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة بجنوب السودان لـ 20 قتيلاً
» صلاح مُرشح لـ3 جوائز في حفل «الفيفا».. تعرف عليها
» «سما المصري» تطالب شركة المترو بإنشاء أكشاك لمنع الانتحار
» ضربة عسكرية من «ترامب» ضد النظام السوري وروسيا

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:42 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا