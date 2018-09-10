شاهد.. مقهى يقدم مشروباته للزبائن وسط الثعابين والعقارب

10 سبتمبر 2018 - 06:45 م

افتتح مقهى في العاصمة الكمبودية، بنوم بيه، أبوابه أمام الزبائن، وذلك لتقديم خدمة من نوع خاص.

يمكن للضيوف طلب الشاي أو القهوة والاستمتاع بالمشروبات برفقة الزواحف الموجودة في المقهى.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المقهى أصبح يحظى بشعبية كبيرة في وقت قصير على افتتاحه.

من جهته قال صاحب المقهى بأنهم يرغبون بتقديم خدمة مميزة، من خلال التعرف على بعض أنواع الزواحف.

ويوجد في المقهى أنواع مختلفة من الزواحف تتنوع ما بين ثعابين الإغوانا الأليفة والعديد من الزواحف الأخرى كالعقارب.