بالفيديو.. قاتل أسرته بالشروق يكشف مفاجأة عن ذبح أطفاله

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قضايا وحوادث

المتهم بذبح أسرته
المتهم

متابعات :عبدالراضي الزناتي

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الداخلية

قتل

الشروق

الجثة

تمثيل

اعترف "كرم .ع "الخفير المتهم بذبح زوجته وأولاده الأربعة في مدينة الشروق بالجريمة، وقام  بتمثيل الجريمة أمام مباحث قسم الشروق وحكي عن كيفية قيامه بقتلهم، مؤكدًا أنه لم يكن يريد قتل أطفاله قائلًا باكياًا: دول عيالي.. حته من لحمي بس معرفتش أعمل أيه بالعيال".

وكانت وزارة  الداخلية، قالت في بيان لها "إن قسم الشروق تلقى بلاغًا بمقتل "منال ن. إ" وأطفالها الأربعة داخل الشقة سكنهم بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم والعثور على جثثهم مفصولي الرأس وبجوارهم سكين وعدم تواجد الزوج " كرم م. ع-"، خفير وسمسار.

وعلى الفور قام قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبها، حيث تبين من خلال التحريات هروب الزوج وتوجهه إلى بلدته بناحية آبار الوقف بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "محل إقامته الأصلية".

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بمحطة سكك حديد سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى سلوك زوجته، وانفصالهما قبل ثلاثة أيام من الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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