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مصر تبني أكبر مصنع لإنتاج سلعة نادرة

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محمد فضل- وكالات

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مصر

مصنع

سلعة نادرة

ذهب الصحراء

تستعد مصر لإنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط في مدينة السادات الصناعية، لإنتاج سلعة نادرة.

وتقيم شركة "جوجرين" المصرية المتخصصة في إنتاج زيوت الجوجوبا الطبيعية النادرة أكبر مصنع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الزيت في مدينة السادات الصناعية.

وكشفت الشركة، في بيان لها، أن مصر في طريقها لأن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج زيت الجوجوبا، بعد امتلاكها أكبر مساحات لزراعته، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تتضمن إقامة 5 خطوط إنتاج، ليصل الإجمالي إلى 40 خطا.

وتعتبر "جوجرين" هي صاحبة أكبر مزارع الجوجوبا في الشرق الأوسط بواقع 6.3 مليون شجرة تمت زراعتها فعليا خلال الأعوام الماضية على مساحة 12 ألف فدان، كمساحة مبدئية لحين استكمال بقية المساحة التي خصصتها لها الدولة والتي تتجاوز 21 ألف فدان.

كما تحتل شركة "جوجرين" المركز الأول إقليميا في زراعة وإنتاج بذور الجوجوبا، والخامس عالميا، حيث تستهدف الشركة في الفترة المقبلة مركز الصدارة في قائمة الشركات المحلية المنتجة والمصدرة لمستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية في الشرق الأوسط والعالم.

ويعرف زيت الجوجوبا باسم "ذهب الصحراء" وهو سائل ذهبي اللون عديم الرائحة، يتم استخراجه من بذور نبات الجوجوبا، ويتمتع بالعديد من الاستخدامات إما منفردا أو لدى خلطه بزيوت عطرية.


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