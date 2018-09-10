» ضبط رجل أعمال هارب من 340 سنة حبس

10 سبتمبر 2018 - 07:06 م

نجح قطاع الأمن العام بالقاهرة، من ضبط هارب من التنفيذ عليه في 182 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بإجمالي عقوبات بلغت 340 سنة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، مفادها قيام المحكوم عليه الهارب "محمد. ع.ي" مواليد 1958، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البلاستيك، ومقرها بمنطقة النزهة مصر الجديدة، هارب من التنفيذ عليه في 182 حكمًا قضائيًا "144 جزئيَا، 38 مستأنفًا" في قضايا "شيكات، نصب، إيصال أمانة، تبديد"، بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.

يذكر الي أن إجمالي العقوبات المحكوم بها على المذكور بلغت 340 سنة وقيمة الكفالات 843,900 ألف جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.