تاجيل محاكمة المتهمين بخلية العمليات المتقدمة لـ 17سبتمبر

10 سبتمبر 2018 - 07:13 م

أجلت المحكمة العسكرية، إعادة محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام شنقاً في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلامياً بـ"خلية العمليات المتقدمة" لجلسة 17 سبتمبر الجاري.

كانت محكمة الطعون العسكرية قد قامت بنقض الحكم الصادر بالإعدام شنقاً علي كل من محمد فوزي عبد الجواد محمود ورضا معتمد فهمي عبد المنعم وأحمد مصطفي أحمد محمد ومحمود الشريف محمود، وحددت المحكمة العسكرية للجنايات جلسة 7 مايو الجاري لإعادة محاكمتهم وتداولت بالجلسات أمام المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم .

وكانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ 12، و15 عامًا لـ 6 آخرين في القضية، بعد أن اتهمتهم النيابة بـ "التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص".

كما نسبت النيابة إلى المتهمين، عدة تهم، منها "حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسِّلْم العام، وحيازة وصنع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات، وأجهزة تستخدم في تصنيعها .