» ثلاثي الجيش ممنوعون من الظهور أمام الزمالك

10 سبتمبر 2018 - 07:14 م

أكد مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ثلاثي طلائع الجيش لن يتمكنوا من المشاركة مع فريقهم أمام القلعة البيضاء، على ملعب بتروسبورت، يوم الخميس المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات صحفية، اليوم، الإثنين، إلى أن غياب الثلاثي عن المباراة يأتي بسبب البند الذي وضعه الزمالك في عقود إعارتهم إلى الجيش.

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك تضع في عقود إعارة لاعبيها للأندية المصرية بندًا يمنع تواجدهم في المباريات التي تقام ضد فرقهم الجديدة.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع طلائع الجيش يوم الخميس القادم في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.