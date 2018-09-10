» إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

10 سبتمبر 2018 - 07:43 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن إجمالي الإصابات بالأسلحة الإسرائيلية المطلقة تجاه الفلسطينيين المحتشدين قرب شاطئ شمالي القطاع، أثناء إبحار مسيرة بحرية، تجاه الحدود الإسرائيلية بلغ 49 إصابة مختلفة.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته اليوم الاثنين: "إجمالي الإصابات شمالي قطاع غزة، 49 إصابة بالرصاص الحي والاختناق".

وأضافت الوزارة في بيانها: "تم تحويل 10 إصابات للعلاج في المشافي"، دون تفاصيل عن عدد المصابين بالرصاص الحي، والإصابات الأخرى.

وفي قت سابق اليوم، أفادت وكالة "الأناضول" بأن 4 شبان فلسطينين بينهم صحفي، أصيبوا برصاص البحرية الإسرائيلية، فيما أصيب العشرات بالاختناق، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاههم، دون تفاصيل عن ماهية المصابين وحجم الإصابات.

ووفق الشهود، فإن الصحفي المصاب هو عطية حجازي، مصور قناة "العالم" الإيرانية.

واحتشد عشرات الفلسطينيين عصر اليوم قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة، للمشاركة في إطلاق سابع مسيرة بحرية من القطاع تجاه الحدود البحرية الشمالية مع إسرائيل؛ للمطالبة بكسر الحصار.

وأطلقت هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة)، هذه المسيرة، من شواطئ شمالي القطاع تجاه الحدود مع إسرائيل.

وسبق هذه المسيرة، ست مسيرات بحرية مشابهة، منذ 29 مايو الماضي، بتنظيم من الهيئة ذاتها.

ويعاني قطاع غزة، من تردٍ كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المستمر منذ 2006، وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وكانت هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية ومؤسسات دولية بما فيها الأمم المتحدة حذرت، في الأشهر الأخيرة، من تفجر الأوضاع الإنسانية بغزة بسبب القيود الإسرائيلية.