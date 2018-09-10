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الاسكان

الزيادة السكانية

مدن جديدة

هانى يونس

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدولة تتبنى مخطط استراتيجي للتنمية العمرانية في مصر، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أن هناك 2.5% زيادة سنوية في تعداد سكان مصر، لذلك الدولة بحاجة إلى بناء 50 مدينة جديدة خلال الـ40 سنة المقبلة.

وأوضح "يونس"، أن وزارة الإسكان قررت إقامة 20 مدينة جديدة لاستيعاب 30 مليون نسمة، لافتًا إلى أن أكثر من 16 مدينة دخلت حيز التنفيذ.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تقوم ببناء مدن جديدة حضارية بها كل الخدمات، منوهًا إلى أن هذه المدن تخلق فرص جديدة للاستثمار وتوفر فرص عمل للشباب.

وتابع أنه سيتم تنفيذ الـ20 مدينة على أعلى مستوى من التنفيذ.


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