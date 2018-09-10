«شوشة»: سندمج المزارعين والبدو داخل المجتمع السيناوي

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قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه بتنمية وتعمير سيناء، مشيرًا إلى أن منطقة وسط سيناء من أفقر المناطق نظرًا لندرة المياه بها.

وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أنه جار إقامة عدد 11 تجمعًا تنموياً في مركزي الحسنة ونخل في وسط سيناء بتمويل من الصناديق العربية، موضحًا أنه سيتم توزيع 10 أفدنة بأسعار رمزية على كل أسرة في كل تجمع وصرف قروض ميسرة لهم لزراعتها وإقامة المشروعات الإنتاجية عليها.

وأكد أنه يسعى لدمج المزارعين والقبائل البدوية داخل المجتمع السيناوي.


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