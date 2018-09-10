موظفان بدار أيتام يعتديان جنسيًا على أطفالها

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اعتداء جنسى على أطفال بدار ايتام فى الإسماعيلية
ارشيفية

متابعات :عبدالراضي الزناتي

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الأطفال

تحقيق

دار أيتام

النيابة

جنسيا

أمر المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، بعدد من الإجراءات العاجلة حيال واقعة قيام رئيسة مجلس إدارة إحدى دور الأيتام «خاصة»، بالإبلاغ عن واقعة تعرض طفلين بالدار لاعتداء جنسي من قبل اثنين من الأخصائيين بالدار، حيث كلف المحافظ مديرية التضامن بوقف الأخصائيين المتهمين وإحالتهما للتحقيق، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حالة ثبوت التعدي على الطفلين.

وأحال محافظ بني سويف رئيسة مجلس الإدارة والأعضاء ومديرة الدار للتحقيق عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي حتى يتم الوقوف بدقة على ملابسات الواقعة، وحقيقة وقوعها من عدمه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن.

وكلف المحافظ، بتشكيل لجنة من المحافظة تضم كلاً من اللواء تامر أبوالنجا السكرتير العام المساعد، ورئيس المدينة، ووكيل مديرية التضامن، للانتقال إلى الدار لمتابعة الموقف الحالي والمستجدات، ومحاولة الوقوف على ملابسات الموضوع بكل دقة، وهو ما تم بالفعل حيث انتقلت على الفور اللجنة للدار، والتي ستقوم بإعداد تقرير مفصل عن الموضوع لعرضه على المحافظ.

فيما أمر المستشار عماد علي، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف بسرعة ضبط وإحضار الموظفين المتهمين بالاعتداء الجنسي على أطفال الدار، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة تكليف نيابة مركز بني سويف بالاستماع إلى أقوال الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم جنسيًا.


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