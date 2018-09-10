تراجع مفاجئ في سعر الدولار

10 سبتمبر 2018 - 08:23 م

يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية اليوم الاثنين، 10 سبتمبر 2018.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس والبركة والتجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الدولار ثابتًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.97 جنيه.