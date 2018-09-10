» «الأهلي» يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة حوريا الغيني

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كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حجم إصابة مروان محسن مهاجم الفريق، بعد إصابته مع المنتخب الوطني أمام النيجر، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

وأكد خالد محمود في تصريحات صحفية اليوم، الإثنين، أن مهاجم الفريق مروان محسن سيغيب عن المباريات لمدة 3 أسابيع بعد أن أثبتت الأشعة التلفزيونية إصابة بشد عضلي.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية اليوم، الإثنين: «مروان يعاني من شد في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية يستدعي غيابه عن التدريبات والمباريات لمدة 3 أسابيع».

وتعرض مروان للإصابة في مباراة مصر والنيجر التي انتهت لصالح العملاق الإفريقي (6-0) على استاد برج العرب في لقاء سجل خلاله مروان محسن هدف الافتتاح.

وفي الوقت نفسد أكد محمود أن اللاعب رامي ربيعة أصبح جاهزًا للعودة للتدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من غينيا في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال ضد حوريا كونكري.

أما عمرو السولية فتم الاكتفاء بحقنه مادة البلازما ضمن البرنامج العلاجي المائي الذي وضعه له الطبيب، بينما يعود ميدو جابر بتدريبات خفيفة بعد يومين.


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