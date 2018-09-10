«الأرصاد»: طقس الغد معتدل (درجات الحرارة)

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل علي السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 34

وسط الدلتا 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 21 30

سيوة 23 33

بورسعيد 25 30

دمياط 25 29

العريش 22 32

رفح 21 32

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 33

رأس سدر 24 35

نخل 17 33

نويبع 26 34

طابا 23 32

كاترين 14 30

الطور 28 32

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 27 36

مرسى علم 27 34

الفيوم 25 34

بنى سويف 25 34

المنيا 24 35

أسيوط 23 35

سوهاج 24 36

قنا 25 37

الأقصر 25 38

أسوان 27 39

أبوسمبل 28 38

الوادي الجديد 27 37

شلاتين 28 36

أبو رماد 29 35

رأس حدربة 29 34

حلايب 30 34.


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