» محاكمة حارس منتخب فرنسا أمام القضاء الإنجليزي

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المصريون

حارس فرنسا

لوريس

يمثل هوجو لوريس، قائد المنتخب الفرنسي بطل العالم وحارس توتنهام هوتسبر الإنجليزي، أمام محكمة لندن في ويستمنستر، الأربعاء المقبل، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، وبتأخير يوم واحد عن الموعد المقرر سابقا.

كانت الشرطة الإنجليزية أوقفت سيارة لوريس (31 عاما) في أغسطس الماضي، قرابة منتصف الليل في وسط العاصمة الإنجليزية لندن، بعد إخضاعه لفحص روتيني للكشف على تناول الكحول.

وقد أُطلق سراحه بكفالة في انتظار مثوله أمام المحكمة.

وكان لوريس غاب عن مباراتي منتخب فرنسا مع كل من منتخبي ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية بسبب إصابته.

ومن المتوقع ان يلعب مع فريقه توتنهام السبت في مباراته الهامة أمام ليفربول.

ووجه لوريس اعتذارا علنيا قائلا "أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي" ، وساهم لوريس بفوز منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018 في يوليو الماضي، وذلك للمرة الثانية في تاريخ البلاد بعد مونديال 1998 على أرضه.

وانضم لوريس الى النادي اللندني عام 2012 قادما من ليون الفرنسي، وخاض معه حتى الآن 256 مباراة.


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